B 45: Verkehrsunfall mit zweier Pkw fordert hohen Sachschaden sowie drei Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 wurden am Mittwochabend insgesamt drei Personen leichtverletzt; die beiden unfallbeteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Gegen 17:30 Uhr war ein 21 Jahre alter Ford-Fahrer, in Begleitung eines 16-jährigen Beifahrers, auf der Bundesstraße in Richtung Sinsheim unterwegs. An der Abfahrt Mauer-Nord wollte der 21-Jährige die B 45 verlassen, um seine Fahrt weiter in Richtung der Heidelberger Straße fortzusetzen.

Hierbei übersieht der Fahrer beim Anfahren an der Haltelinie offenbar den entgegenkommenden Citroen eines 64-Jährigen, wobei es zur Kollision beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich kommt.

Bei dem Unfall ziehen sich sowohl der 16-jährige Beifahrer des Unfallverursachers, als auch der 64-jährige Unfallbeteiligte und dessen 87-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurden die Verletzten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 14.000,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mauer befand sich ebenfalls im Einsatz.

Die Abfahrt der B 45 zur Heidelberger Straße musste im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ebenso gesperrt werden wie die Auffahrt zur B 45; die Sperrungen wurden gegen 19:45 Uhr aufgehoben.

