POL-MK: Einbrecher stehlen Eismaschine und Dosengetränke

Menden (ots) - Am Dienstag kurz vor 4 Uhr brannten an der Hochstraße zwei Mülltonnen. Polizeibeamte konnten die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers weitgehend ersticken. Den Rest erledigte die Feuerwehr. An dem direkt daneben stehenden Stromkasten und der Hauswand entstand kein Schaden. Heute (Mittwoch-) Morgen gegen 0 Uhr brannte In den Liethen/ Ecke Am Galbusch erneut ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte ...

