Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler die Flucht ergriffen

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 8.30 und 12.30 Uhr einen im Industrieweg geparkten Opel Corsa angefahren und ist danach einfach weitergefahren. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der unfallflüchtige Verursacher mit einem Wagen mit weißer oder silberner Lackierung unterwegs gewesen sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Autoscheibe eingeworfen

Auf 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Montag zwischen 12 und 20 Uhr an einem auf einem Firmenparkplatz in der Flugplatzstraße abgestellten Pkw angerichtet hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Person geben können, die den Stein durch die Heckscheibe des Autos geworfen hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Alkoholisiert unterwegs

Weil er sich am Montag augenscheinlich alkoholisiert hinters Steuer seines Pkw gesetzt und gegen 15.45 Uhr in der Mariabrunnstraße beinahe einen Unfall gebaut hat, muss ein 53-Jähriger mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Die Polizei war von einer Zeugin verständigt worden, die dem fahrbahnmittig fahrenden Wagen ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern. Die Ermittler trafen den Fahrer des Autos an seiner Wohnanschrift an und stellten recht schnell eine Alkoholisierung des Mannes fest. Der 53-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Meckenbeuren

Missglücktes Überholmanöver - Unfall

Sachschaden entstand am Sonntag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7725 zwischen Kehlen und Hirschlatt. Ein 18-jähriger VW-Fahrer setzte zum Überholen eines Vorausfahrenden an und übersah dabei den von hinten nahenden BMW eines 43-Jährigen, der in diesem Moment ebenfalls überholen wollte. Der BMW-Lenker musste Ausweichen, um eine Kollision mit dem VW zu vermeiden. Dabei kam er von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden am Wagen des 43-Jährigen beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Bermatingen

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Salemer Straße hat sich ein 22 Jahre alter Rennradfahrer verletzt. Ein 27 Jahre alter Dacia-Lenker wollte von einem Tankstellengelände nach links in Richtung Neufrach fahren und übersah den auf dem Radweg fahrenden Mann. Bei der Kollision stürzte der Radler zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell