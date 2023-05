PP Ravensburg: Tödlicher Badeunfall vor Meersburg

Landkreis Sigmaringen (ots) - Gammertingen In Gaststätte eingebrochen Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in der Europastraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im niedrigen bis mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Der Sachschaden, den die Unbekannten angerichtet ...

mehr