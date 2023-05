Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw auf der B 467 bei Tettnang am Sonntag gegen 8.45 Uhr hat sich ein 30 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 54-jähriger VW-Fahrer wollte von der Seestraße kommend nach links auf die Bundesstraße einfahren und übersah dabei offenbar den aus Richtung Kressbronn nahenden Zweiradfahrer. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Ein Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Pkw entstand rund 1.500 Euro, am Motorrad etwa 3.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es auf der B 467 zu Verkehrsbehinderungen.

Friedrichshafen

Tasche aus Auto gestohlen

Nachdem Unbekannte am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 16.35 Uhr eine Handtasche samt Geldbeutel aus einem in der Wendelgardstraße geparkten Opel Adam gestohlen haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl und zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. In diesem Zusammenhang raten die Beamten dringend davon ab, beim Verlassen eines Fahrzeugs Wertgegenstände zurückzulassen.

Langenargen

Alkoholisierter Fahrer baut Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Oberdorf ereignet hat, ermittelt die Polizei strafrechtlich gegen einen 60-Jährigen. Der Mann war deutlich alkoholisiert mit seinem Suzuki unterwegs und fuhr entgegen der aktuellen Baustellenbeschilderung in falscher Richtung auf die Bundesstraße auf. Eine entgegenkommende 37 Jahre alte BMW-Fahrerin erkannte die Gefahr und wich aus, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Suzuki prallte mit der Front in den hinteren Radkasten des BMW. Insgesamt entstand dabei rund 13.000 Euro Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 60 Jahre alten Unfallverursacher deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Weil eine Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete und über zwei Promille anzeigte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten behielten seinen Führerschein ein und ermitteln nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Deggenhausertal / Obersiggingen

Bargeld aus Wohnung gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Bargeld aus einer Wohnung in der Straße "Am Sedelbach" gestohlen. Die Täter gelangten über eine Terrassentüre in die Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten, offensichtlich während die Bewohner dort schliefen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem mittleren dreistelligen Geldbetrag. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt bezüglich des Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Deggenhausertal

Autofahrer erfasst Rennradler

Beim Abbiegen von der K 7781 zwischen Unterhomberg und Glashütten auf den Parkplatz eines Gasthofes hat am Sonntagnachmittag ein 45 Jahre alter Porsche-Fahrer einen entgegenkommenden Rennrad-Fahrer übersehen. Der 31-Jährige wurde von dem Auto erfasst und kam mehrere Meter weiter zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber flog den Zweiradfahrer in ein Krankenhaus, den ersten Abklärungen zufolge dürfte dieser glücklicherweise nur leicht verletzt worden sein. An seinem Rad entstand rund 1.000 Euro Sachschaden, selbiger wird am Porsche auf rund 2.000 Euro beziffert.

Uhldingen-Mühlhofen

Rollerfahrerin stürzt

Schwerere Verletzungen hat sich eine 62 Jahre alte Vespa-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf der B 31 zwischen Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen zugezogen. Die Lenkerin verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad, geriet ins Schlingern und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

