Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

In Gaststätte eingebrochen

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in der Europastraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im niedrigen bis mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Der Sachschaden, den die Unbekannten angerichtet haben, wird hingegen auf rund 1.900 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab

Mit schwereren Verletzungen musste ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, der am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der L 197 zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Zweiradfahrer verlor aufgrund noch unklarer Ursache die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. An seiner KTM entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Herbertingen

Polizei ermittelt nach Unfall wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der B 32 zwischen Mengen und Bad Saulgau ereignet hat, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen der Beteiligten wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer überholte im Bereich der Umfahrung Herbertingen einen Skoda, der seinerseits gerade einen Motorroller überholte, und touchierte den Pkw beim Wiedereinscheren. Beide Unfallbeteiligten hielten zunächst an einem Parkplatz an, um den Sachschaden von rund 2.500 Euro zu regulieren. Als der Pkw-Lenker jedoch auf eine polizeiliche Unfallaufnahme bestand, setzte sich der Zweiradfahrer wieder auf seine Maschine und fuhr davon. Gegen ihn wird nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft gefertigt.

