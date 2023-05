Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Motorradfahrer und Radfahrer stoßen zusammen

Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der K 8025 bei Tautenhofen mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen ist. Der 49 Jahre alte Radler wollte auf Höhe der Einmündung nach Ewigkeit nach links abbiegen und streckte dazu den Arm aus. Er hatte nicht bemerkt, dass eine Kolonne Motorradfahrer, die ihn von hinten überholen wollten, bereits direkt bei ihm waren. Er stieß mit dem vordersten Biker, einem 61-Jährigen, zusammen. Während der Motorradfahrer einen Sturz verhindern konnte, fiel der 49-Jährige vom Rad und verletzte sich dabei eher leicht. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An Motorrad und Fahrrad entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Leutkirch

Süßigkeiten-Automat aufgebrochen

Zeugen sucht das Polizeirevier Leutkirch, nachdem in der Nacht zum Montag in der Storchenstraße ein mit Süßwaren gefüllter Automat aufgebrochen wurde. Der Täter erbeutete dabei neben einer kleinen Menge Süßwaren auch Bargeld in einem niedrigen zweistelligen Bereich. Personen, die auf den Vorfall zwischen Sonntagabend und Montagmorgen aufmerksam geworden sind oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Kißlegg

Scheiben eingeworfen

Schaden im vierstelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter verursacht, der im Laufe des vergangenen Wochenendes an der Turn- und Festhalle in der Franz-Speth-Straße mehrere Scheiben eingeschlagen hat. Mutmaßlich durch den Bewurf mit Steinen zerstörte der Täter mindestens vier Fenster. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wangen zu wenden, das in der Sache Ermittlungen eingeleitet hat.

Bad Waldsee

Auto angefahren - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstagnachmittag. Auf dem Parkplatz der Therme Bad Waldsee touchierte der Unbekannte einen geparkten Ford Fusion und verursachte einen Schaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, Zeugenhinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Baienfurt

Einbruchsversuch

Wegen versuchten Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Weingarten nach einem Vorfall in Baienfurt. In der Nacht auf Samstag wurden augenscheinlich versucht in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße einzusteigen. Der Einbrecher beschädigte dabei die Zarge und Dichtung der Eingangstür, ein Eindringen gelang ihm aber wohl nicht. Personen, denen am frühen Samstag, vermutlich zwischen 3 und 4 Uhr, Verdächtiges in der Straße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten zu wenden.

Wangen

Unfall auf Autobahn führt zu längerem Stau

Ein längerer Stau auf der A 96 bei Wangen war die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde. Ein 81 Jahre alter VW Tiguan-Lenker, der in Richtung Memmingen unterwegs war, scherte auf Höhe Wangen-Nord aus, um einen vor ihm fahrenden 65-jährigen VW Polo-Fahrer zu überholen. Er übersah hierbei den von hinten heranfahrenden 21-Jährigen in einem Opel, mit dem er in der Folge seitlich zusammenstieß. Durch die Kollision prallte der Tiguan gegen den Polo, den er zuvor hatte überholen wollen. Der 65-jährige Polo-Lenker verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die rechte Leitplanke. Bei dem Unfall wurde eine 19 Jahre alte Mitfahrerin im Opel leicht verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An allein drei Pkw entstand Totalschaden, der sich auf insgesamt rund 40.000 Euro belaufen dürfte. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es auf der A 96 zu einem längeren Stau, der zur Spitzenzeit etwa sieben Kilometer lang war. Auch auf der Gegenspur bildete sich eine Fahrzeugschlange, die aber vor allem auf die Schaulust anderer Verkehrsteilnehmer zurückzuführen sein dürfte. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei nochmals: Gefährden Sie sich selbst und andere Autofahrer nicht dadurch, dass Sie an Unfallstellen gaffen oder gar Bilder machen! Nicht selten führt dieses Verhalten zu Folgeunfällen und ist deshalb auch strafbar.

Bad Wurzach

Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 465 am Sonntagmorgen hat ein Motorradfahrer schwere Verletzungen davongetragen. Der 44 Jahre alte Biker war von Bad Wurzach nach Leutkirch unterwegs, als er von einem Skoda-Fahrer übersehen wurde. Dieser befuhr die Landesstraße von Arnach kommend und bog in die Bundesstraße ein, ohne auf den herannahenden Motorradfahrer zu achten. Der 44-Jährige stürzte und rutschte über die gesamte Fahrbahn auf einen parallel verlaufenden Grünstreifen. Aufgrund der schwere seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde er von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Der 76 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Motorrad entstand bei dem Verkehrsunfall ein Schaden von rund 5.000 Euro, während sich dieser am Skoda auf etwa 1.000 Euro belaufen dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell