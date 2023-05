Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Sachbeschädigungen nach Frühlingsfest

Vermutlich auf dem Nachhausweg vom Frühlingsfest in Dietmanns wurden im Bereich Ochsenhausener Straße und Kohlstattstraße durch eine bislang unbekannte Täterschaft diverse Sachbeschädigungen begangen. So stellten die Beamten des Polizeirevier Leutkirch am Samstag fest, dass mehrere Straßenschilder, ein Verkehrsspiegel, ein Briefkasten der Deutschen Post, sowie das Ortsschild Dietmanns beschädigt sind. Dabei wurden die Schilder zum Teil aus der Verankerung gerissen und in diverse Gräben beziehungsweise dortige Böschungen geworfen. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zudem wurden mehrere Leitpfosten entlang der Straße herausgerissen. Hinweise auf den oder die Täter sind bislang nicht bekannt. Daher bittet das Polizeirevier Leutkirch um sachdienliche Hinweise unter 07561 8488-3333.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell