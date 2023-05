Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tuningkontrollen - Die Polizei zieht Bilanz

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Wie im vergangenen Jahr hat die "Tuning World Bodensee", die in den letzten vier Tagen auf dem Messegelände Friedrichshafen stattfand, wieder zehntausende Motorsportbegeisterte in die Bodenseeregion gelockt.

Neben der Verkehrslenkung legte die Polizei an den Messetagen das Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der Verkehrsvorschriften.

Die speziell geschulten Beamtinnen und Beamten aus dem Polizeipräsidium Ravensburg hatten dabei grenzüberschreitende Unterstützung von Tuning-versierten Polizeikräften aus benachbarten Polizeipräsidien und Bundesländern sowie aus dem angrenzenden Ausland Österreich und der Schweiz. Auch Einsatzkräfte des Zolls und des THW unterstützten die Kontrollen.

Die Polizei kontrollierte im Zeitraum zwischen 18. Mai und 21. Mai 2023 insgesamt 453 Fahrzeuge und stellte an 169 Fahrzeugen illegale Umbauten fest. An 47 Fahrzeugen waren die Veränderungen so gravierend, dass die Weiterfahrt aus Aspekten der Verkehrssicherheit untersagt werden musste; 33 Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden nun Kfz-Sachverständigen zur gutachterlichen Überprüfung vorgeführt.

Rund um das Thema Auto-Tuning beanstandeten die Beamten vorwiegend modifizierte oder nicht zugelassene Auspuff- und Abgasanlagen, die zum Teil übermäßigen Lärm verursachten. Darüber hinaus stellten die Polizisten illegale Veränderungen an Fahrwerk und Rädern sowie unerlaubte Modifizierungen an den Steuergeräten fest.

Außerdem ahndeten die Kontrollkräfte über das verlängerte Wochenende 743 Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit und der Nichteinhaltung des erforderlichen Mindestabstands. Diesbezüglich dürften rund 18 Fahrverbote zu erwarten sein.

"Diese Bilanz zeigt, wie wichtig diese Tuning-Kontrollen sind. Während ein Großteil von verantwortungsvollen Tuning-Begeisterten Wert auf einen vorschriftsmäßigen Zustand seiner Schmuckstücke legt, scheint bei manchen Hobby-Schraubern oder schwarzen Schafen nach wie vor der Schwerpunkt offenbar ausschließlich auf der Optik und der Leistung ihrer Boliden zu liegen", so Polizeipräsident Uwe Stürmer zum zurückliegenden Einsatz. Und weiter: "Dabei lassen sie außer Acht, dass unsachgemäße Veränderungen die Verkehrssicherheit in erheblichem Maße gefährden können. Daraus resultieren nicht nur mögliche Gefahren für die eigene Person, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Aus diesem Grund wird die Polizei dem Thema Tuning auch in der Zukunft entsprechende Aufmerksamkeit widmen und illegal umgebaute Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen, um für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen."

