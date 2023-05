Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

In der Altstadt randalierend gewütet

Zwei bislang unbekannte Personen warfen in den frühen Stunden des Sonntags gegen kurz nach 01.00 Uhr mehrere Blumenkübel in der Überlinger Altstadt um und verursachten nicht unerheblichen Sachschaden. So wurden unterschiedliche Pflanzgefäße im Bereich Hofstatt und Landungsplatz umgeworfen und zerbrachen dabei zum Teil. Hängende Blumenkästen im Bereich der Hafenstraße wurden heruntergerissen und zerbrachen ebenfalls. Die möglichen Randalierer sollen eventuell zuvor auf dem Frühlingsfest am St. Johann-Turm sowie in einem Pub in der Schulstraße negativ aufgefallen sein. Die sofortige Fahndung durch Polizeikräfte des Polizeirevier Überlingen führte bislang nicht zur Ergreifung der Unruhestifter. Die Ermittlungen wegen mehrfacher Sachbeschädigungen wurde aufgenommen. Zeugen zu den Taten werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter 07551 804-0 zu melden.

Überlingen

Stark alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Unter dem starken Einfluss von Alkohol sowie nicht angepasster Geschwindigkeit verursachte am Sonntag gegen 01.56 Uhr ein 30-jähriger Mann einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nachdem der Fahrzeuglenker eines BMW auf der L200a von Tüfingen kommend in Richtung Überlingen fahrend laut Zeugen zuvor kaum die Spur halten konnte, habe das Fahrzeug kurz vor einer scharfen Linkskurve unvermittelt stark beschleunigt. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Amphibienschutzplanke und fuhr circa 10 Meter abseits der Fahrbahn gegen einen Baum. Während am Unfallfahrzeug selbst ein Schaden von circa 4.000 Euro entstand, wurde an der Unfallörtlichkeit ein Schaden von circa 2.000 Euro verursacht. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Überlingen konnten im Kofferraum des Unfallfahrzeugs mehrere Bierflaschen sowie beim Fahrer eine deutliche Alkoholisierung feststellen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Der Mann wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen. Das Unfallfahrzeug wurde durch ein Abschleppfahrzeug geborgen und abtransportiert.

Tettnang

Verkehrsunfall führt zu leichten Verletzungen

Zur Kollision zweier Fahrzeuge nach einem missglückten Abbiegevorgang kam es am Samstag gegen 12.00 Uhr in der Kirchstraße in Tettnang, wobei ein Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro entstand sowie eine Person leichte Verletzungen davontrug. Als die 29-jährige Unfallverursacherin eines Honda Civic die Kirchstraße stadtauswärts befuhr und nach links in die Moosstraße abbiegen wollte, übersah diese einen entgegenkommenden Hyundai. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Pkw, wobei im Hyundai die Airbags auslösten. Dadurch erlitt die Fahrerin des Hyundai Prellungen im Brustbereich sowie im Gesicht und musste sich zur ambulanten Behandlung in die Klinik begeben. Beide Fahrzeuge mussten von der Örtlichkeit abgeschleppt werden.

