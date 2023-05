Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Verkehrsunfall

Der 23-jährige Fahrer eines BMW beschädigte am Freitagnacht auf dem Messeparkplatz beim Ausparken einen anderen Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten vom Polizeirevier Friedrichshafen beim Fahrer einen Alkoholgehalt von mehr als 2 Promille fest, was eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus zur Folge hatte. Danach wurde der Tatverdächtige nach Hause verbracht, um dort seinen Führerschein zu beschlagnahmen. Hierbei ging er auf einen der beiden Beamten lost und riss diesen zu Boden. Weiterhin mischte sich der zwischenzeitlich hinzugekommene Vater des Tatverdächtigen ein. Als hier die zweite Polizeibeamtin eingriff, schlug der 49-jährige Vater ihr mit der flachen Hand ins Gesicht und stieß sie gegen die Brust. Die Polizeibeamtin wurde wie ihr Kollege leicht verletzt. Beide Tatverdächtige konnten letztlich überwältigt werden und haben sich nun vor der zuständigen Staatsanwaltschaft für ihr Verhalten zu verantworten.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Den Fahrer eines bislang unbekannten Pkw, der am Freitagvormittag gegen 09:45 Uhr von der Berger Halde in die Teuringer Straße einbiegen wollte, sucht die Polizei in Friedrichshafen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bremste eine die Teuringer Straße in Richtung Ittenhausen fahrende Audi-Lenkerin ihren Pkw stark ab, da sie davon ausging, dass der unbekannte Pkw aus der Berger Halde ihr die Vorfahrt nehmen würde. Ein hinter der Audi-Lenkerin fahrender Motorradfahrer musste hierdurch ebenfalls stark abbremsen und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht im Brustbereich. Personen die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Pkw geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Vandalismus an Bushaltestelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Außenwand aus Glas an der Bushaltestelle Maybachplatz in der Colsmannstraße. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/7010 entgegen.

Überlingen

Zeugenaufruf nach Wohnungseinbrüchen

Der Polizei in Überlingen wurden am Freitag zwei Wohnungseinbrüche gemeldet. In der Bahnhofstraße stellte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses gegen 11:30 Uhr zwei Personen fest, die vermutlich durch Aufhebeln der Haustür in das Gebäude gelangt waren. Die beiden bislang unbekannten Täter flüchteten ohne Beute. Der zweite Fall ereignete sich zwischen 11:00 und 19:50 Uhr in der Straße Brünnensbach. Hier wurde in Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ebenfalls eine Tür aufgehebelt und sämtliche Schränke und Kommoden durchwühlt. Hier erbeuteten die Täter Kleidungsstücke im Wert von ca. 1000 Euro. Aus dem ersten Fall liegt der Polizei folgende Täterbeschreibung vor: beide männlich, 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß, südländisches Aussehen, einer auffallend schlank, trug schwarze Oberbekleidung mit weißen Streifen und eventuell eine schwarze Basecap, der andere hatte eine normale Figur und trug schwarze Oberbekleidung. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell