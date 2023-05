Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Grünkraut

Verkehrsunfall mit vielen Verletzten

Am Samstag kam es gegen 12.28 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall bei Grünkraut, zu welchem zunächst 11 verletzte Personen gemeldet wurden.

Der Lenker eines Renault Twingo befuhr die B32 aus Richtung Ravensburg kommend in Richtung Rotheidlen und wollte nach links in die K7986 in Richtung Kofeld abbiegen. Hierbei übersieht der 27-jährige Fahrzeuglenker einen entgegenkommenden Toyota, welcher mit 7 Personen besetzt ist und es kommt in der Kreuzungsmitte zu einem erheblichen Verkehrsunfall, in dessen Verlauf der Toyota in ein unbeteiligtes Fahrzeug geschleudert wurde. Die Einsatz- und Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Verkehrsunfall führte über mehrere Stunden zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Im Rahmen der Maßnahmen durch die Rettungskräfte ergab sich, dass die Unfallfolgen für alle Beteiligten weitaus glimpflicher verliefen, als zunächst aufgrund des Unfallgeschehens auszugehen war. Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurde dieser selbst sowie eine Beifahrerin verletzt. Und im Fahrzeug des Gegenverkehrs erlitten neben der Beifahrerin und zwei weiteren Insassen auch drei Kinder leichte Verletzungen. Somit hatten insgesamt 8 Personen Verletzungen davongetragen. Bis auf eine etwas schwerer Verletzte Person sind glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu beklagen.

Zwei Fahrzeuge musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell