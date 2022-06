Much (ots) - Zwei aufmerksame Zeugen alarmierten in der Sonntagnacht (26.06.2022) gegen 01.55 Uhr die Feuerwehr, weil sie auf dem Heimweg Flammen an der Tür der Gaststätte "Herrenteich" an der Landesstraße 189 zwischen Much und Neunkirchen-Seelscheid entdeckt hatten. Das Feuer an der Tür zur Kegelbahn konnte schnell gelöscht werden und es entstand leichter Sachschaden. Nach ersten Einschätzungen ist eine brennbare ...

