POL-SU: Mehrere Mülltonnen abgebrannt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (23.06.2022) gerieten mehrere Mülltonnen in Neunkirchen-Seelscheid an der Schulstraße in Brand.

Gegen 05:00 Uhr bemerkte ein Anwohner Qualmgeruch. Nachdem er auf seinen Balkon gegangen war, um nachzusehen, woher der Geruch kommt, nahm er eine starke Rauchentwicklung wahr. Er konnte den Bereich auf einen in der Nähe gelegenen Garten eingrenzen. Umgehend fuhr er zum vermuteten Brandort und weckte die Bewohnerin des Einfamilienhauses. Zeitgleich alarmierte er die Feuerwehr und löschte die in Flammen stehenden Mülltonnen mit mehreren Gießkannen Wasser.

Drei Mülltonnen sind durch das Feuer vollständig zerstört worden. An einer weiteren Tonne wurde die rechte Außenseite beschädigt. Da sich die Tonnen in der Nähe der Hauswand befanden, konnten an dieser Rußanhaftungen festgestellt werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt.

Da eine Vorsatztat nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Wer hat etwas Verdächtiges zur genannten Zeit wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Re.)

