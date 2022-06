POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Windeck (ots) - Am Mittwoch (22.06.2022), kurz vor Mitternacht, führten Beamte der Polizei Eitorf eine Verkehrsüberwachung in der Bahnhofstraße in Windeck durch. Gegen 23:20 Uhr fiel ihnen ein grauer Kleinwagen auf, der von der Bahnhofstraße in den Hohlweg abbog. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Als der Fahrzeugführer die Anhaltesignale bemerkte, fuhr er zügig auf einen Parkplatz und ...

