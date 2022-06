POL-SU: Kripo ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (23.06.2022) gerieten mehrere Mülltonnen in Neunkirchen-Seelscheid an der Schulstraße in Brand. Gegen 05:00 Uhr bemerkte ein Anwohner Qualmgeruch. Nachdem er auf seinen Balkon gegangen war, um nachzusehen, woher der Geruch kommt, nahm er eine starke Rauchentwicklung wahr. Er konnte den Bereich auf einen in der Nähe gelegenen Garten eingrenzen. ...

mehr