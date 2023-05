Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Zeugenaufruf nach Nötigung und Beleidigung

Bereits am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr kam es auf der B32 Höhe Mengen zu einer Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines blauen Citroen befuhr die B32 von Herbertingen in Richtung Scheer. An der Auffahrt Mengen fuhr ein grauer VW Polo mit BL-Kennzeichen so knapp vor dem Citroen ein, dass dieser eine Vollbremsung machen und auf die Gegenfahrspur ausweichen musste. Im weiteren Verlauf wurde der Fahrer des Citroen aus dem VW Polo heraus noch mit Gesten beleidigt. Andere Verkehrsteilnehmer, die Zeugen des Vorgangs waren, werden gebeten sich unter Tel. 07571/1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Pfullendorf

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Freitag gegen 11:45 Uhr überprüften Polizeibeamte vom Polizeiposten Pfullendorf eine Wohnung in der Schobergasse, nachdem dort ein weinendes Kind gemeldet worden war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass es zwischen einem 34-jährigen Mann und seiner 33-jährigen Partnerin zum Streit gekommen war, in dessen Verlauf er sie auch geschlagen haben soll. Der Mann war den Beamten gegenüber derart aggressiv, dass diese Verstärkung rufen mussten. Während der Anfahrt der weiteren Streifen griff der Mann die beiden Beamten an und schlug einen ins Gesicht und biss den anderen in die Wade. Der Mann konnte unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock jedoch überwältigt und fixiert werden. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab alle sechs zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte verbal zu bedrohen und zu beleidigen. Er wurde in der Folge in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden verletzten Polizeibeamten begaben sich zur Behandlung ihrer Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus, konnten dieses jedoch am selben Tag wieder verlassen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun gegen den 34-Jährigen und bringt ihn bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

