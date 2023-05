Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.05.2023

Ravensburg (ots)

Drei Männer wegen Betäubungsmitteldelikten in Untersuchungshaft

Nach intensiver Ermittlungsarbeit der Polizei konnte am Mittwochnachmittag in der Ravensburger Innenstadt ein per Haftbefehl gesuchter 28-Jähriger festgenommen werden, der unter anderem dringend verdächtig ist, im vergangenen Jahr in einem Waldgebiet bei Ebersbach-Musbach eine große Cannabis-Plantage betrieben zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5352764) und der bislang untergetaucht war.

Auf Anordnung des Amtsgerichts Ravensburg wurde noch am Mittwoch die Wohnung, in der sich der 28-Jährige zumindest vorrübergehend aufhielt, durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung, in der neben dem 28-Jährigen auch zwei weitere Männer im Alter von 30 und 34 Jahren wohnten, konnten eine Indoorplantage mit über 150 Marihuanapflanzen unterschiedlicher Wuchshöhe sowie Kisten und Säcke mit bereits abgeerntetem Marihuana aufgefunden werden. Insgesamt konnten dabei von der die Polizei rund 80 kg Marihuana beschlagnahmt werden. Daneben fanden die Polizeibeamten in der Wohnung Betäubungsmittelutensilien, Bargeld, Messer sowie erlaubnisfreie Schusswaffen.

In der Gesamtschau gehen Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der 28-Jährige und seine zwei Mitbewohner arbeitsteilig und gemeinsam im großen Stil eine Aufzucht von Marihuana betrieben haben, um dieses nach der Ernte gewinnbringend zu verkaufen.

Noch am Mittwochabend wurde der bereits gegen den 28-Jährigen bestehende Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Vollzug gesetzt, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die zwei Mitbewohner des 28-Jährigen wurden ebenfalls am Mittwochabend festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Haftrichter im Verlauf des Donnerstags gegen die beiden 30- und 34-jährigen Männer Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte die Haftbefehle jeweils in Vollzug. Anschließend wurden die beiden Männer ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen in dem Verfahren sind noch nicht abgeschlossen und werden von der Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel.: 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel.: 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell