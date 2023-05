Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierte Radfahrer gestoppt

Zwei alkoholisierten Radfahrern hat die Polizei Friedrichshafen am Donnerstagabend im Stadtgebiet die Weiterfahrt untersagt. Gegen 20.30 Uhr beobachteten die Beamten einen 47-jährigen Radler, der in Schlangenlinien in der Unteren Mühlbachstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle des Mannes pustete dieser rund 1,8 Promille in ein Atemalkoholmessgerät. Gegen 20.45 Uhr wurde eine weitere Streife im Bereich der Unteren Mühlbachstraße/Manzeller Straße auf einen 63-jährigen Pedelec-Fahrer aufmerksam, als dieser sein Zweirad auffallend unsicher über den Fußgängerüberweg lenkte. Noch vor der Kontrolle fuhr der Mann unkontrolliert entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und kam direkt vor der Motorhaube eines entgegenkommenden Autos zum Stehen. Der unbekannte Autofahrer konnte glücklicherweise rechtzeitig bremsen und setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Bei der Überprüfung des 63-Jährigen fiel den Polizisten schnell dessen Alkoholisierung auf. Eine Atemalkoholmessung ergab ebenfalls knapp 1,8 Promille. Beide Radler mussten in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und durften die Fahrt nichtmehr fortsetzen. Sowohl den 63-Jährigen als auch den 47-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Polizei Friedrichshafen bittet den unbekannten Autofahrer, der im Kreisverkehr durch seine Reaktion einen Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer vermeiden konnte, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Junger Mann geht Polizisten an

Weil er am Freitagmorgen im Primelweg auf Beamte losgegangen ist, drohen einem 21-Jährigen strafrechtliche Folgen. Der junge Mann hatte um kurz nach 3 Uhr im deutlich alkoholisierten Zustand zunächst den Notruf gewählt und vollkommen wirre Angaben gemacht. Bei der Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, dass er weit über drei Promille intus hatte, mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand und darüber hinaus offenbar in psychisch schlechter Verfassung war. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam, wogegen sich dieser mit aller Kraft wehrte und nach den Einsatzkräften trat. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte brachten den 21-Jährigen anschließend aufgrund seines Gesamtzustandes in eine Fachklinik. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte ermittelt.

Markdorf

Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 10 Uhr auf der Bundesstraße 33 auf Höhe der Hepbacher Straße ereignet hat, wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Eine 82 Jahre alte Renault-Lenkerin fuhr einem verkehrsbedingt bremsenden 51-jährigen Tesla-Fahrer aus Unachtsamkeit auf. Zwei 79 Jahre alte Insassen im Tesla klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und wurden an der Unfallörtlichkeit vom Rettungsdienst versorgt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Überlingen

Roller mutwillig umgestoßen

Ein unbekannter Randalierer hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Münsterstraße drei Motorroller offenbar mutwillig umgestoßen und dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro angerichtet. Personen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 10.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Vorfahrt genommen - Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstag gegen 11 Uhr im Kreisverkehr Friedhofstraße/Wiestorstraße musste ein 17-jähriger Rollerfahrer in eine Klinik gebracht werden. Ein 54 Jahre alter VW-Lenker fuhr von der Schlachthausstraße unachtsam in den Kreisverkehr ein und nahm dem Zweiradfahrer dabei die Vorfahrt. Er touchierte den Motorroller, woraufhin der 17-Jährige die Kontrolle verlor und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten jungen Mann in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Überlingen

Handfeste Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Münsterstraße ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Zwei Männer, die zuvor im Lokal negativ aufgefallen und deshalb der Örtlichkeit verweisen worden waren, suchten mit mehreren vor der Gaststätte stehenden Gästen Streit. In der Folge entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, bei der die beiden Männer auf ihre Kontrahenten eingeschlagen haben sollen. Beim Eintreffen der Polizisten hatten die tatverdächtigen Streithähne bereits das Weite gesucht und konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen zum Ablauf der Streitigkeiten und zur Klärung der Identität der Männer dauern aktuell noch an.

