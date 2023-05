Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Fabrikstraße ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen gefährlicher Körperverletzung. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es in der Bar aus noch unklaren Gründen zunächst zwischen einer sechsköpfigen Personengruppe und einem Unbekannten zu einem Streit gekommen sein. Als die Personengruppe die Lokalität verließ, traf sie demnach erneut auf ihren Kontrahenten und drei weitere Personen, wobei sie von diesen körperlich angegriffen worden sein soll. Ebenfalls steht im Raum, dass mehrere Personen auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten hätten. Die deutlich Alkoholisierten wurden leicht verletzt, ein 21-Jähriger wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannten Kontrahenten flüchteten derweil. Sie sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Zeugen, die Hinweise auf die Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Auseinandersetzung mit Baseballschläger

Bei einem Streit, der sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr im Unterdorfweg in Lampertsweiler zunächst zwischen sich offensichtlich flüchtig Bekannten entwickelt hat, sollen rund 20 Personen unter anderem mit Baseballschlägern auf ein Auto eingeschlagen und dieses beschädigt haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die beteiligten Personen und der konkrete Ablauf sind noch unklar und Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang, insbesondere zum Ablauf und den beteiligten Personen, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

