Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Riedhausen

Sattelzug prallt in Hauswand

Am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr kollidierte in der Waldhauser Straße ein Sattelzug in eine Hauswand. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge bog der 68-jährige Lkw-Fahrer von der Hauptstraße nach links in die Waldhauser Straße ab. Hierbei scherte der Auflieger höchstwahrscheinlich aufgrund einer technischen Ursache aus und prallte gegen die Hauswand eines Privathauses. Am Sattelauflieger entstand ein Schaden von geschätzten 10 000 Euro, an der Hauswand ein nicht nur unerheblicher Schaden von ca. 50 000 Euro.

Achberg / A96

Verstöße Rettungsgasse

Am Mittwochnachmittag, in der Zeit von 16:00 - 17:50 Uhr musste der rechte Fahrstreifen der BAB96 in Fahrtrichtung München aufgrund eines liegengebliebenen Sattelzuges gesperrt werden. Die Folge war ein mehrere Kilometer langer Rückstau, bei dem die Bildung einer Rettungsgasse vorgeschrieben ist. Wie die Überprüfungen des Verkehrsdienstes Kißlegg ergab, bildete zwar der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer die Rettungsgasse, allerdings dokumentierten die Beamten auch insgesamt 16 Verstöße gegen diese Vorschrift.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell