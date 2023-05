Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Autos streifen sich während der Fahrt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nachdem sich am Dienstagabend zwei Pkw auf der Landesstraße zwischen Pfullendorf und Krauchenwies gestreift haben, sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach einem der Unfallbeteiligten. Gegen 21.15 Uhr geriet nach derzeitigem Kenntnisstand der Fahrer eines Kleinbusses mit hellerer Lackierung auf Höhe der Abzweigung Bittelschieß leicht auf die Gegenfahrspur und streifte dort einen entgegenkommenden VW. Während der VW-Lenker anhielt, setzte der Ford-Lenker seine Fahrt in Richtung Pfullendorf fort, ohne die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Der Sachschaden am VW wird auf rund 6.000 Euro beziffert, der Ford dürfte auf der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Hinweise von Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem Fahrer und dem unbekannten Fahrzeug machen können, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Dienstag zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Bergwaldstraße einen geparkten Hyundai touchiert. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise auf den unbekannten Fahrer unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Sigmaringen

Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Raubs - Zeugenhinweise werden erbeten

Wegen versuchten Raubs ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen und bittet nun um Hinweise von etwaigen Zeugen. Am Dienstagnachmittag sollen zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr im Bereich des Eichamts in der Georg-Zimmerer-Straße vier bislang unbekannte Personen zwei 14-Jährige bedrängt und mit einem Messer bedroht haben. Die Täter durchsuchten demnach die Taschen ihrer Opfer, flüchteten dann aber ohne Diebesgut und fuhren mit einem beigen BMW mit getönten Scheiben davon. Die beiden 14-Jährigen blieben unverletzt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Sigmaringen bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

