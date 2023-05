Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mledungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mehrere Autos im Stadtgebiet zerkratzt

Wegen mehreren Sachbeschädigungen an Autos ermittelt aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Zwischen Sonntag und Dienstag wurde in der Straße "Bierkeller" im Deisenfang ein geparkter Audi auf der Motorhaube mutwillig zerkratzt. Auch in der Wilhelmstraße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag einen abgestellten VW Passat beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand zog der Täter zwei lange Kratzer in den Lack des Wagens. Der Schaden beläuft sich an beiden Autos auf mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter der beiden Vorfälle geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Motorradfahrer stürzt an Ampelanlage

Weil er einen Zusammenstoß mit einem Kind verhindern wollte, ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag an einer Ampelanlage in der Meersburger Straße gestürzt. Ein 10-jähriger Bub querte mit seinem Cityroller die Straße trotz roter Ampel, weshalb der heranfahrende 18 Jahre alte Biker stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Er verlor die Kontrolle über seine Maschine, verletzte sich bei dem Sturz aber glücklicherweise nicht. Auch der Junge blieb unverletzt. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei nochmals, das geltende Rotlicht an Ampelanlagen einzuhalten. Oftmals können Verkehrssituationen vor allem im jungen Alter nicht richtig eingeschätzt werden und es kommt in der Folge zu einer Gefahrensituation, die hätte verhindert werden können. Seien Sie insbesondere Kindern ein Vorbild!

Weingarten

Vermeintliche Handwerker stehlen Wertgegenstände aus Wohnhaus

Zeugen sucht die Polizei, nachdem am Dienstagnachmittag vermeintliche Handwerker ein Ehepaar bestohlen haben. Kurz nach 16 Uhr klingelte ein junger Mann an der Wohnhaustür des Ehepaares im Wohngebiet beim Marienfriedhof. Er sagte, dass bei Bauarbeiten aus Versehen eine Wasserleitung beschädigt worden sei und er nun die Wasserleitungen im Wohnhaus überprüfen müsse. Der Unbekannte hielt sich daraufhin über längere Zeit in dem Haus auf und überprüfte angeblich die Wasserleitungen, wobei er vermutlich diversen Schmuck und andere Wertgegenstände einsteckte. Der Diebstahl fiel dem Ehepaar erst auf, nachdem der junge Mann das Haus bereits wieder verlassen hatte. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, denen der vermeintliche Handwerker im Wohngebiet am Marienfriedhof ebenfalls aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Reifen zerstochen

In der Herkommerstraße wurde in einer Tiergarage zwischen Samstag und Dienstag ein Reifen an einem geparkten Ford Kuga zerstochen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Die Garage war in der Zeit für jedermann zugänglich. Personen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten zu wenden.

Aulendorf

Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Beinahe wäre eine 86-Jährige aus dem Stadtgebiet am Dienstagmorgen Betrügern aufgesessen. Die Seniorin wurde per Telefon von mindestens zwei Tätern kontaktiert, die ihr vorgaukelten, dass ein betrügerischer Bankmitarbeiter es auf sie abgesehen habe. Er überfalle seine Opfer, nachdem sie größere Bargeldsummen abgehoben hätten und die Polizei beobachte den Mann. Die Seniorin wurde von einem vermeintlichen Staatsanwalt am Telefon angewiesen, einen vierstelligen Geldbetrag abzuheben, um den Bankmitarbeiter aus der Reserve zu locken. Die vermeintliche Polizei, der die Frau ihr Geld auf dem Weg übergeben solle, könne den Mann so auf frischer Tat festnehmen. Die Seniorin glaubte die Geschichte zunächst und ging zur Bank, um eine größere Summe abzuheben. Eine Bankmitarbeiterin wurde im Gespräch mit der 86-Jährigen auf die Lügengeschichte aufmerksam und wählte den Notruf. Zu einer Geldübergabe an die Betrüger kam es glücklicherweise nicht, die Seniorin hat zwischenzeitlich Strafanzeige erstattet.

Die Polizei warnt in dem Zusammenhang nochmals vor betrügerischen Telefonanrufen. Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Autoritätspersonen am Telefon überrumpeln und prüfen Sie die Fakten, wenn die Person am anderen Ende der Leitung Geld fordert. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Weitere Tipps rund um das Thema Betrug finden Sie auch unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Aitrach

Autofahrerin mit über 2,5 Promille unterwegs

In Schlangenlinien war eine Autofahrerin am Dienstagabend auf der Autobahn 96 in Richtung Süden unterwegs. Auf der Strecke zwischen Memmingen und der Anschlussstelle Aitrach geriet die Frau mit ihrem Pkw immer wieder in den Grünstreifen und überfuhr in einem Baustellenbereich mehrere Pylonen. Zeugen meldeten die Frau über Notruf, eine Polizeistreife kontrollierte die 62-Jährige letztlich in der Hermann-Krum-Straße. Laut einem Atemalkoholtest hatte die Frau mehr als 2,5 Promille intus, was das sofortige Ende ihrer Fahrt bedeutete. Sie musste ihren Führerschein abgeben und die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Auf sie kommt nun neben dem Entzug ihres Führerscheins auch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

