Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto demoliert

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein in der Schubertstraße geparktes Auto von einem Unbekannten stark beschädigt. Der Vandale verursachte durch den Beschuss mit einem Ball und durch Fußtritte am Außenspiegel und der Beifahrerseite des Opel Corsa einen Schaden von rund 1.500 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Betrunken zur Polizei gefahren

Gegen einen 51 Jahre alten Mann ermittelt die Polizei, nachdem er betrunken zum Polizeirevier gefahren ist. Der Opel-Lenker war mit seinem Wagen zu einer Vernehmung auf die Ravensburger Polizeidienststelle gekommen und hatte dabei wohl noch deutlich zu viel Alkohol intus. Dies entging auch den Beamten nicht - nachdem der Mann laut einem Atemalkoholtest rund 1,6 Promille intus hatte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein und sprach ihm bis auf Weiteres ein Fahrverbot aus.

Horgenzell

Großer Schaden nach Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Kreisstraße zwischen Horgenzell und Schachen ist am Montag gegen 13.15 Uhr hoher Sachschaden entstanden. Aufgrund eines entgegenkommenden Lkw auf der schmalen Straße bremste der 51 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkws, der nach Schachen unterwegs war, ab. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer, der hinter dem Kleinlastwagen fuhr, erkannte das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Anhänger des Klein-Lkws auf. Durch den Zusammenstoß entstand am Anhänger ein Schaden von rund 500, am Mercedes ein Schaden von etwa 9.000 Euro. Während eine hinter den Unfallbeteiligten fahrende Autolenkerin sowie ein 36-jähriger Transporter-Fahrer den Zusammenstoß rechtzeitig bemerkten und abbremsten, fuhr ein 61 Jahre alter VW-Fahrer auf den Transporter auf. Dabei entstand am Transporter ein Schaden von rund 5.000, am VW Caddy ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Caddy musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Bei den beiden Zusammenstößen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen einen im Entenmoos geparkten Volvo C70 beschädigt. Der Unbekannte verursachte mehrere Dellen und Kratzer an dem Pkw, der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 an den Polizeiposten Bad Waldsee zu wenden.

Leutkirch

Unfall an Autobahnabfahrt

Eine Verletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße 8025 ereignet hat. Ein 67 Jahre alter Ford-Lenker, der von der Anschlussstelle Leutkirch-Süd der A 96 auf die Kreisstraße einfahren wollte, übersah eine 24-Jährige in einem VW, die aus Tautenhofen die Straße entlangfuhr. In der Kreuzung stießen beide Pkw zusammen. Durch die Kollision wurde der VW gegen die Leitplanke geschleudert, die Fahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde im Anschluss von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden, der auf insgesamt rund 7.000 Euro geschätzt wird. Abschleppdienste kümmerten sich um die Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell