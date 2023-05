Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach Schlagabtausch

Zeugen suchen die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg, die wegen Körperverletzung ermitteln. Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr gerieten auf dem Marienplatz zwei Männer in Streit, in den sich ein bislang unbekannter Täter einmischte und einen der Beteiligten aufforderte, leiser zu sein. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte provozierend auf die Streithähne zu. Eine 19 Jahre alte Freundin der beiden streitenden Männer stellte sich schützend vor diese, woraufhin der Unbekannte ihr mit der Faust ins Gesicht schlug. Einer der Streitenden stieß den Täter daraufhin weg und verpasste ihm ebenfalls einen Schlag. Im Anschluss lief der Unbekannte weg. Die Polizei bittet daher unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu dem Mann, der etwa 195 cm groß ist und blondes Haar hat. Er trug zur Tatzeit eine blau-grüne Steppweste, ein schwarzes Langarmshirt der Marke "Stone Island", eine beige Jogginghose und weiße Schuhe.

Horgenzell

Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12 Uhr bei Zogenweiler ereignet hat. Der 37-jährige Fahrer eines BMW-Oldtimers fuhr von Berg in Richtung Danketsweiler und missachtete an der Kreuzung mit der K 7968 die Vorfahrt einer aus Richtung Fronhofen kommenden Renault-Lenkerin. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich wurden sowohl die 72-Jährige als auch ihr 78 Jahre alter Beifahrer im Renault leicht verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte die beiden anschließend.

Weingarten

Einbruch

In eine Werkstatt in der Argonnenstraße sind am Freitagabend gegen 22 Uhr bislang unbekannte Täter eingebrochen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür gelangten die Unbekannten in die Werkstatt, entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nichts. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baindt

Raser erwartet teils hohes Bußgeld

Die Verkehrspolizei hat am Sonntagmittag die Geschwindigkeitsbeschränkung am Ausbauende der B 30 auf Höhe Egelsee überwacht. Insgesamt stellten die Beamten in dem gut zweistündigen Zeitraum 18 Verstöße fest, in deren Folge die Autofahrer mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen müssen. Acht Fahrzeuglenker erwartet darüber hinaus ein mehrwöchiges Fahrverbot. Der unrühmliche Spitzenreiter war ein 49 Jahre alter Harley-Fahrer, der 51 km/h zu schnell war. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von knapp 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen.

Vogt

Polizeigebäude besprüht

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Täter am Gebäude des Polizeipostens in der Wolfegger Straße hinterlassen, nachdem er es am vergangenen Wochenende mit blauer Farbe besprüht hat. Der Schmierfink hinterließ dabei blaue Linien, die sich teilweise über ein Bürofenster ziehen. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Kißlegg

Übler Scherz mit Löschschaum ruft Polizei auf den Plan

Ermittlungen wegen Körperverletzung hat die Polizei eingeleitet, nachdem sich Unbekannte am frühen Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr in der Rossinistraße einen üblen Scherz erlaubt haben. Die Täter sprühten durch ein offenstehendes Fenster mit einem Feuerlöscher in das Zimmer einer 15-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt schlief. Durch das versprühte Pulver bekam das Mädchen kurzzeitig keine Luft. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Leutkirch

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 19.30 Uhr einen VW Polo vorne links touchiert, der in der Ottmannshofer Straße abgestellt war. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

