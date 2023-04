Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm zur Haupteinkaufszeit

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Dienstag, 18.04.2023 um 16:14 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Ruhrtal Center in der Carl-Bönnhoff-Straße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach fünf Minuten eingetroffen waren, waren das Einkaufszentrum schon vorbildlich geräumt und alle Geschäfte verschlossen. Ein Trupp ging direkt im betroffenen Bereich im Untergeschoss zur Erkundung vor. Hier konnte schnell festgestellt werden, dass angebranntes Essen in einem Ofen im Eiscafé für die Auslösung verantwortlich war. Der betroffene Bereich wurde natürlich belüftet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden. Für die Dauer des Einsatzes kam es auf der Kaiserstraße zu leichten Verkehrsbehinderungen.

