FW-EN: Wetter - bisher ruhige Osterfeiertage für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) - zwei Ölspuren, unbekannte Rauchentwicklung und Tierrettung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde an Karfreitag um 12:53 Uhr zu einer Ölspur in der Straße "Am Brasberg" alarmiert. Hier hatte ein Fahrzeug auf einer Länge von ca. 5 Metern Kraftstoff verloren. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte war der Verursacher nicht mehr vor Ort. Die Verunreinigung wurde abgestreut und das kontaminierte Bindemittel wiederaufgenommen und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Esborn wurde an Ostersamstag um 08:06 Uhr zu einer Dieselkraftstoffpur auf der Bahnhofstraße, Ecke Kaiserstraße alarmiert. Hier konnten vereinzelte Verunreinigungen festgestellt werden. Durch die Einsatzkräfte wurden in Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb Warnschilder aufgestellt. Der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Esborn wurde dann am Abend um 23:06 Uhr zu einer unbekannten Rauchentwicklung im Bereich der Voßhöfener Straße alarmiert. Ein Anwohner aus der Steinkampstraße hatte Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der komplette Bereich kontrolliert und es konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und alle Kräfte durften zurück in ihre Betten.

Die Löscheinheit Wengern und der Rüstwagen der Löscheinheit Alt-Wetter wurden am Sonntag, 09.04.2023 um 09:29 Uhr zu einer Tierrettung auf einem Pferdehof in der Straße "Im Mühlenteich" alarmiert. Hier hatte ein Pferd sich seinen rechten hinteren Huf in einer Futterraufe verklemmt, welchen das Tier nicht mehr eigenständig befreien konnte. Mit Eintreffen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte war auch schon eine informierte Tierärztin eingetroffen. Diese versorgte und beruhigte das Pferd zunächst. Durch die Einsatzkräfte wurden anschließend mit einfachem Werkzeug die Verschraubungen von der Futterraufe gelöst, sodass diese leicht gedreht werden konnte und der Huf anschließend schonend befreit werden konnte. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten 75 Minuten beendet werden.

