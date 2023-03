Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Technische Hilfeleistungen für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montag, 27.03.2023 um 20:56 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Königstraße alarmiert. Nach mehrmaligen klingeln und klopfen öffnete die Person selbstständig die Wohnungstür. Da die Person wohlauf war, waren auch keinerlei rettungsdienstlichen Maßnahmen erforderlich. Der Einsatz wurde daraufhin nach 25 Minuten beendet.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter wurde am Dienstag um 11:20 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Osterfeldstraße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Krankentransportwagens Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit drei Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Gerade wieder eingerückt, ging es für den Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) erneut in den Ortsteil Wengern. Um 12:03 Uhr wurde durch die Polizei eine Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Liboriusstraße vermutet. Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet. Eine verletzte Person konnte allerdings nicht angetroffen werden. Die Wohnungstür wurde wieder ordnungsgemäß verschlossen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

