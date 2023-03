Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Erneut brennender Baum und Unterstützung Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Brandeinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) gestern gegen 15:50 Uhr in das Waldgebiet an der Schlundermannstraße ausrücken. Wie bereits in der letzten Woche ganz in der Nähe brannten auch hier Reste eines Baumes. Da die Glutnester nicht so groß waren, konnten die Einsatzkräfte gestern das Feuer mittels eines Kleinlöschgerätes schnell und erfolgreich bekämpfen. Nach gut dreißig Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Am heutigen Mittwoch benötigte der Rettungsdienst in der Schulstraße die Unterstützung der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Um 08:45 Uhr musste eine Person aufgrund einer Erkrankung mit einem Krankentransportwagen (KTW) in ein Krankenhaus gefahren werden. Da der Weg durch die Wohnung sehr eng und verwinkelt war, die Person aber nur liegen konnte, unterstützen die Feuerwehrkräfte das Rettungsdienstpersonal beim Patiententransport. Circa dreißig Minuten war die Feuerwehr an dieser Einsatzstelle gebunden.

Etwa eine Stunde später wurde die Feuerwehr erneut zur Trageunterstützung des Rettungsdienstes angefordert. Dieses Mal musste in der Voßhöfener Straße eine Person aus der ersten Etage über eine schmale Treppe nach unten zum Krankentransportwagen getragen werden. Hierbei unterstützten die Einsatzkräfte erneut. Der Einsatz konnte dann nach gut zwanzig Minuten beendet werden. Dieses war in dieser Woche bereits der fünfte Feuerwehreinsatz zur Unterstützung des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell