FW-EN: Zwei Einsätze beschäftigen Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots) - Zu einem Brandeinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) gestern gegen 15:50 Uhr in das Waldgebiet an der Schlundermannstraße ausrücken. Wie bereits in der letzten Woche ganz in der Nähe brannten auch hier Reste eines Baumes. Da die Glutnester nicht so groß waren, konnten die Einsatzkräfte gestern das Feuer mittels eines Kleinlöschgerätes schnell und erfolgreich bekämpfen. Nach ...

