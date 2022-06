LPI-J: Bei Tat gestört

Jena (ots) - Weil man sich nicht über den Stellplatz für ein Wohnmobil einigen konnte, eskalierte am Mittwoch die Situation. Auf einem Campingplatz in Jena wollte ein 66-jähriger sein Wohnmobil umplatzieren. Aufgrund dessen geriet dieser mit einem 45-Jährigen in Streit. Dieser redete sich in Rage und schlug in der Folge mit seiner Jacke nach dem 66-Jährigen. Hierbei verletzte er ihn am Auge. Weiterhin betitelte der 45-Jährige sein Gegenüber mit beleidigenden Worten ...

