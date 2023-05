Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Polizei ermittelt gegen Autofahrerin wegen Unfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gegen eine 51 Jahre alte Autofahrerin, die am Montagvormittag auf einem Parkplatz in der Bergwaldstraße einen Audi angefahren hat. Eine Zeugin beobachtete die Kollision und verständigte die Polizei, nachdem die Unfallverursacherin in Richtung eines Einkaufcenters davonlief, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro zu kümmern. Gegen die 51-Jährige wird nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft gefertigt.

Bad Saulgau

Auto beschädigt

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang Unbekannter an einem Citroen hinterlassen, der zwischen Freitag und Sonntag auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Martin-Staud-Straße geparkt war. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der offensichtlich mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise auf den Täter unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

