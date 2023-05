Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Reisebus mutwillig beschädigt

Ein Vandale hat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen einen Reisebus beschädigt, der auf dem Busparkplatz am Fährhafen im Bereich des Romanshorner Platzes abgestellt war. Der Sachschaden an Scheinwerfer, Schwenkschiebetür und Gepäckklappe beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr einen in der Albrecht-Dürer-Straße geparkten Audi an der gesamten linken Fahrzeugseite mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachdienliche Hinweise zum Vandalen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits letzte Woche zwischen Mittwoch und Donnerstag im Flurweg zugetragen hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen am Straßenrand geparkten Opel Corsa an der Frontstoßstange touchiert, dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet und im Anschluss einfach das Weite gesucht. Personen, die insbesondere zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 4.45 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Exhibitionist belästigt Passantin

Ein Unbekannter hat am Samstagmittag auf dem Bodenseeradweg zwischen Überlingen und Sipplingen bei der Abzweigung B 31 / K 7772 Passanten belästigt. Eine Zeugin hatte den etwa 30 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie er mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Polizei konnte keinen Tatverdächtigen mehr antreffen und ermittelt nun strafrechtlich. Personen, die durch die Handlungen des dunkel gekleideten Unbekannten belästigt wurden oder Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Motorrad mutwillig umgeworfen

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntag, 17.30 Uhr, ein in der Linzgaustraße abgestelltes Motorrad mutmaßlich mutwillig umgeworfen. Das Zweirad fiel dabei gegen einen geparkten Pkw, sodass Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich entstand. Zeugen des Vorfalls, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Meersburg

Nach Parkrempler weitergefahren

Auf 4.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Autofahrer am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr an einem Audi A6 angerichtet hat, der auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Fähre in der Unteruhldinger Straße geparkt war. Der Unfallverursacher hatte den Wagen mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken an der gesamten rechten Fahrzeugseite touchiert und fuhr im Anschluss einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vor dem Unfall soll ein weißer SUV neben dem Audi gestanden haben, ob dieser in Verbindung zum Unfall steht, ist noch unklar. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

