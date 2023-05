Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mit rund zwei Promille hinterm Steuer

Mit rund zwei Promille hat sich ein 60-Jähriger hinter das Steuer seines Wagens gesetzt, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtgebiet kontrolliert haben. Aufgrund von deutlichem Alkoholgeruch führten die Polizisten mit dem Mann einen Alkoholtest durch und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Autofahrer musste die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Meßkirch

Polizei sucht nach Wildunfall weiteren Autofahrer

Nach einem Wildunfall am Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr auf der B 313 zwischen Rohrdorf und Engelswies sucht das Polizeirevier Sigmaringen neben dem bekannten Verursacher nach einem weiteren, bislang unbekannten Autofahrer. Dieser fuhr nach dem ursprünglichen Unfall über das bereits getötete Reh, wobei an seinem Fahrzeug möglicherweise ein Sachschaden entstand. Weil der 39-Jährige, der das Tier zuvor erfasst hatte, zunächst weiterfuhr und die Unfallstelle nicht absicherte, wird gegen ihn wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Fahrer des zweiten Wagens, oder Personen die Angaben zu diesem machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Sigmaringendorf und Zielfingen ist ein Autofahrer in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge fuhr der Audi eine Böschung hinab und kam an einem dortigen Waldstück auf dem Dach zum Liegen. Der 35 Jahre alte Fahrer zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, die vor Ort nicht behandelt werden mussten. An seinem Pkw hingegen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Um das Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst, auslaufende Betriebsstoffe wurden von der örtlichen Feuerwehr abgebunden.

Hohentengen

Unbekannte werfen Fenster einer Kapelle ein

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag mehrere Fenster einer kleinen Kapelle im Unteren Holzweg eingeworfen. Der Sachschaden, den die Täter hierbei verursachten, kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

