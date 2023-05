Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei und Kooperationspartner informieren Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer bei einem Motorrad-Sicherheitstag auf dem "Knopfmacher" bei Fridingen an der Donau

Bild-Infos

Download

Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen, Polizeipräsidien Konstanz u. Ravensburg (ots)

Als ein Baustein der Gesamtkonzeption zur Bekämpfung von Motorradunfällen, aber auch zur Reduzierung unnötigen Lärms durch Motorräder haben Polizei und ihre Kooperationspartner des ADAC, des Deutschen Roten Kreuzes und der Bergwacht Donau Heuberg interessierte Bikerinnen und Biker unter dem Motto "Raser verlieren" über mögliche Risiken des Motorradfahrens und deren Vermeidung bei einem Motorrad-Sicherheitstag am Samstag auf dem im Donautal zwischen Beuron und Fridingen a.d.D. gelegenen "Knopfmacherfelsen" informiert.

Bei dem von den Mitarbeitenden des Referats Prävention der beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg organisierten Biker-Präventionstag war Teil der Gespräche die notwendige Schutz- und Warnkleidung sowie das umfängliche Thema "Geschwindigkeit" als Hauptursache von Motorradunfällen mit meist schlimmen Folgen für die Beteiligten. Neben technischen Veränderungen an den Zweirädern, die nicht nur die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, war auch die Reduzierung unnötigen Lärms Gesprächsthema zwischen den Bikern und der Polizei. Wichtige Impulse zur Unfallverhütung, welche die Akteure des Informationstages auf dem Knopfmacher setzten wollten, waren

- Hauptunfallursache Geschwindigkeit - Bedeutung der eigenen Sichtbarkeit der Motorradfahrer im Straßenverkehr - Sensibilisierung zu gefährlichen Verkehrssituationen, wie Kreuzungen und Einmündungen - Gefahren bei unterschiedlichen Witterungen und rutschigen Fahrbahnbelägen - Technische Ausrüstung von Motorrädern - Vermeidung unnötigen Lärms - Erste Hilfe bei Motorradunfällen

sowie weitere sicherheitsrelevante Themen rund um das Motorrad. Neben den Beamten der Prävention standen den Bikern auch zwei "Krad-Fahrer" der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen mit Polizeimotorrädern sowie ein Motorradfahrer des ADAC mit seinem Bike für Fragen und Antworten aus deren Fahrpraxis zur Verfügung. Das DRK informierte über die Erste Hilfe bei Motorradunfällen, die Bergrettung über ihre Möglichkeiten der Rettung im schwierigen Gelände des Donautals.

Bei einer kurzen Ansprache am Ende der Veranstaltung zusammen mit dem Bürgermeister von Fridingen a.d.D., Stefan Waizenegger, machte der Leiter der Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz, Erster Polizeihauptkommissar Michael Ilg, nochmals deutlich, dass die Polizei neben den während der ganzen Motorradsaison permanent durchgeführten repressiven Kontrollen auf den bekannten Motorradstrecken nicht nur an diesem Tag, sondern auch zukünftig solch präventive Veranstaltungen von den beiden Polizeipräsidien durchgeführt werden. Zwar trocken jedoch einer niedrigen Temperatur von knapp über dem einstelligen Bereich geschuldet, wurde die Informationsveranstaltung leider nur von relativ wenigen Bikerinnen und Bikern besucht. So zeigte sich, dass der ansonsten an sonnigen Wochenenden von hunderten Motorradfahrern stark frequentierte "Knopfmacher" am Samstag aufgrund der niederen Temperaturen nur von einzelnen Motorradfahrern angefahren wurde. Dennoch sah Ilg den durchgeführten Informationstag als Erfolg und betonte, dass jeder verhinderte Motorradunfall die Bedeutung solcher Informationsveranstaltungen aufzeigt.

Bürgermeister Stefan Waizenegger bedankte sich bei den Akteuren für ihr Engagement. Auch ihm sei es wichtig, dass Motorradunfälle auf den Strecken des Donautals vermieden werden und er lobte das Zusammenspiel der Organisationen für den präventiven Ansatz. Aber auch die Reduzierung des Motorradlärms sei ihm ein wichtiges Anliegen. Neben über 80 Gemeinden und Kommunen in Baden-Württemberg habe sich auch Fridingen a.d.D. der "Initiative Motorradlärm" angeschlossen. Ziel sei dabei nicht, gegen Motorradfahrer per se vorzugehen, diese seien wichtiger Bestandteil der Touristenregion des Donautals und auch von Fridingen. Bikerinnen und Biker dahingehend zu sensibilisieren, möglichst wenig Lärm zu verursachen, unnötiges Beschleunigen und lautes Aufholen der Motoren zu vermeiden sei, neben der Einhaltung von Geschwindigkeitsregeln und sicherheitsrelevanten Themen, das richtige Ziel.

Im Anschluss zog der Bürgermeister Stafan Waizenegger zusammen mit seinem aus den Anwesenden ausgewählten Verlosungs-Assistenten, dem 12-jährigen Denis Frey aus Geisingen, die fünf Gewinner der vom ADAC an dem Informationstag für eine Verlosung zur Verfügung gestellten Motorrad-Sicherheitstrainings, an welchen Bikerinnen und Biker nach dem Ausfüllen eines Fragebogens teilgenommen hatten. Als Gewinner gezogen wurden: Bernd Rampel aus Veringenstadt im Lkr. Sigmaringen, Getrud Schnitzler aus Balingen im Zollernalbkreis, Christoph Niesler aus Tuttlingen-Nendingen im Lkr. Tuttlingen, Christoph Fleisch aus Wald (Hohenzollern) im Lkr. Sigmaringen sowie der 81-jährige Biker Adolf Zerr aus Gosheim im Lkr. Tuttlingen. Den Gewinnern des Sicherheitstrainings herzlichen Glückwunsch. Mit der Auslosung beendete EPHK Michael Ilg den Biker-Informationstag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell