POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwoch, den 27.07.2022 um 17:39 Uhr wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der B42, in Höhe der Ortslage Wallen gemeldet. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hönningen befuhr mit einem roten Mazda CX-5 die B42 aus Linz kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Unfallstelle kam der ...

mehr