PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.05.2023

Ermittlungserfolg nach Tankstellenüberfällen

Nach den beiden Überfällen auf zwei Tankstellen in Markdorf und Friedrichshafen in der vergangenen Woche kann die Kriminalpolizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen. Bereits kurz nach der Tat am Mittwochabend in der Zeppelinstraße kamen die Polizisten auf die Spur eines 14-Jährigen aus dem Bodenseekreis. Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der Jugendliche für beide Taten verantwortlich sein könnte, sodass er vorläufig festgenommen und bereits am vergangenen Freitag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg, einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 14-Jährigen und setzte ihn in Vollzug. Seither sitzt der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

