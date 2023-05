Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Geschwindigkeitsmessungen zur Nachtzeit

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am frühen Mittwochmorgen auf der B 31 im Bereich des Waggershauser Tunnels die dort bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h überwacht. Hierbei wurden mittels Laser zwei Pkw-Lenker gemessen, welche die Geschwindigkeit um 42 bzw. 57 km/h überschritten haben. Beide müssen nun mit einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Eurobereich, einem teils mehrmonatigen Fahrverbot sowie Punkten in Flensburg rechnen.

Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen

Pkw nicht ausreichend gesichert - Unfälle

Gleich zwei Mal haben sich am Dienstag geparkte Fahrzeuge selbstständig gemacht und dadurch Verkehrsunfälle verursacht, nachdem sie zuvor mutmaßlich nicht richtig gesichert wurden. Im ersten Fall rollte gegen 14:30 Uhr ein Opel Astra in der Nußdorfer Straße rund 50 m rückwärts und kollidierte mit einem geparkten Wagen. Hier entstand insgesamt etwa 20.000 Euro Sachschaden. Im zweiten Fall rollte im Unteren Ried in Oberuhldingen gegen 19:00 Uhr ein Opel Corsa rückwärts, streifte einen geparkten Nissan und prallte auf einen ebenfalls abgestellten Ford. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen eine Carportsäule gedrückt. An den drei beteiligten Fahrzeugen und dem Carport entstand hier ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. In beiden Fällen dürfte eine nicht ausreichend angezogene Handbremse sowie möglicherweise ein nicht eingelegter Gang ursächlich gewesen sein.

Markdorf

Versuchter Raub auf Tankstelle

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr eine Tankstelle im Schießstattweg in Markdorf überfallen. Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann betrat den Verkaufsraum und forderte von der Angestellten unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Darauf reagierte die Mitarbeiterin sehr resolut und warf eine Geldkassette nach dem Unbekannten, woraufhin dieser ohne Beute die Flucht ergriff. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief erfolglos. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 170-180 cm groß, eher jüngeren Alters, auffallend schlank, sprach Deutsch ohne Akzent. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Sturmhaube, schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Hose sowie schwarze Turnschuhe mit weißen Streifen und weißer Sohle. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen der Mann aufgefallen oder auch bekannt ist oder die zur Tatzeit im Bereich der Tankstelle Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/7010 zu melden.

Frickingen

Verkehrsunfall fordert vier Leichtverletzte

Vier Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Heiligenberger Straße. Die 20-jährige Lenkerin eines VW Golf Plus wollte nach links in die Lindenstraße abbiegen und bremste dazu bis zum Stillstand ab. Dies erkannte der nachfolgende 26-jährige Fahrer eines VW Golf Cabrio zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurden sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch die jeweiligen Beifahrerinnen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls am Unfallort im Einsatz war die Feuerwehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell