PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Versuchter Einbruch

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein unbekannter Täter versucht, in die Räume der Bilharzschule einzubrechen. Nach vergeblicher Mühe, eine Türe bzw. zwei Fenster aufzuhebeln, scheiterte der Unbekannte auch beim Versuch, das Glas mittels eines Steins einzuschlagen. Der dabei insgesamt angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die am vergangenen Wochenende Verdächtiges rund um die Schule beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/1040 zu melden.

Sigmaringen/Pfullendorf

Fahrten unter Drogeneinwirkung

Im Laufe des Montags stellten Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen im Landkreis gleich zwei Verkehrsteilnehmer fest, die im Verdacht stehen, unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs gewesen zu sein. Ein 42-jähriger Pkw-Lenker zeigte in Pfullendorf gegen Mittag entsprechende Auffälligkeiten. Am frühen Abend ergaben sich bei einem 39-jährigen Autofahrer in Sigmaringen ebenfalls Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Beide Betroffenen mussten im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, müssen sie mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

Meßkirch

Unfall knapp verhindert - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem gefährlichen Überholvorgang, bei dem am Montagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr auf der B313 ein schwerer Unfall wohl nur knapp verhindert werden konnte. Den Angaben eines 42-jährigen Autofahrers zufolge sei dieser zwischen Rohrdorf und Meßkirch in einer unübersichtlichen Rechtskurve von einem Pkw überholt worden. Da in diesem Moment ein Lkw entgegenkam, habe der 42-Jährige eine Vollbremsung einleiten müssen, um dem Überholenden das Wiedereinscheren zu ermöglichen und so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Pkw, dessen Kennzeichen bekannt ist, sei danach in Richtung Meßkirch weitergefahren. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet insbesondere den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, die das Überholmanöver beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/1040 zu melden.

Pfullendorf

Fassade beschädigt und davongefahren

Mutmaßlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes oder am Montag hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Fassade eines Lebensmitteldiscounters in der Otterswanger Straße nicht unerheblich beschädigt. Der Unbekannte streifte mutmaßlich mit einem Lkw die Mauer an der schmalen Durchfahrt zum Litzelbacher Weg und riss dabei teilweise die Dämmung von der Wand. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Pfullendorf

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Wie erst am Montag bei der Polizei angezeigt wurde, soll ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am vergangenen Donnerstagnachmittag zwischen 16.45 und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Otterswanger Straße einen geparkten Seat Alhambra touchiert und dabei beschädigt haben. Hierbei entstand an dem Pkw hinten links ein Streifschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Nachdem der Verursacher sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, ermittelt jetzt der Polizeiposten Pfullendorf und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Bad Saulgau

Exhibitionist

Zeugen teilten der Polizei am Montagmorgen kurz vor 7:30 Uhr einen Mann mit, der im Bereich des Brunnens in der Bachstraße an der Bahnunterführung zum Chalais-Platz in einem Gebüsch stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Bei einer sofortigen Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden. Er soll ca. 50-60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, leicht untersetzt und insgesamt sehr gepflegt gewesen sein. Er habe helle bis blonde Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter Tel. 07581/4820 zu melden.

