POL-GG: Rüsselsheim: Schwerer Verkehrsunfall

Rüsselsheim (ots)

Am Samstag (22.04.2023) ereignete sich gegen 04:10 Uhr auf dem Rugbyring Höhe Burggrafenlacher Weg in Rüsselsheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger lebensbedrohlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Taxifahrer aus Rüsselsheim den Rugbyring aus Richtung Haßlocher Straße kommend in Richtung Darmstädter Straße. In Höhe des Burggrafenlacher Weg kam es zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Fußgänger aus Biblis, welcher den Rugbyring in Richtung Friedrich-Ebert-Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 47-jährige Fußgänger lebensbedrohlich verletzt, sodass er umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 63-jährige Taxifahrer erlitt einen Schock. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Rugbyring für mehrere Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens werden dringend Unfallzeugen gesucht, insbesondere solche, die den Rugbyring aus Richtung Haßlocher Straße kommend in Richtung Darmstädter Straße befuhren.

Zeugenhinweise werden erbeten an die PSt. Rüsselsheim, Tel. 06142-696 595.

