Sigmaringen

Gegenstände aus Pkw gestohlen

Die kurze Abwesenheit der Fahrerin nutzte ein bislang Unbekannter, um aus einem vor einer Praxis in der Riedlinger Straße abgestellten Pkw am Dienstag in der Zeit zwischen 9 und 9.30 Uhr Gegenstände zu entwenden. Aus einer auf dem Beifahrersitz liegenden Handtasche entnahm er Bargeld sowie zwei im Fahrzeug aufgefundene Schachteln Zigaretten. Wie der Unbekannte sich Zugang zum Fahrzeug verschafft hat, ist bislang nicht geklärt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Zeugen der Tat oder Personen, denen im genannten Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07571/1040 zu melden.

Bingen

Auf nasser Fahrbahn zu schnell - Verkehrsunfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn dürfte mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend kurz vor 22.30 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 277 von Hitzkofen kommend in Richtung Ortsmitte und kam auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Dadurch drehte sich das Fahrzeug und kollidierte mit einem Bauzaun. Während alle vier Insassen des Pkw unverletzt blieben, entstand an dem Fahrzeug sowie dem Zaun Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.500 Euro. Nachdem zunächst Rauch am Fahrzeug gemeldet worden war, rückte neben einem Rettungswagen und der Polizei auch die Feuerwehr zum Unfallort aus.

Bingen

Seitenklappe öffnet sich - Unfall mit Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr in der Syrlinstraße. Der 53-jährige Lenker eines VW Transporter befuhr die Inneringer Straße und bog von dieser in die Syrlinstraße ein. Hierbei öffnete sich aus bislang nicht geklärten Gründen die linke Seitenklappe am Aufbau des Fahrzeugs. Nachdem der Fahrer das Missgeschick zunächst nicht bemerkte, streifte er mit der abstehenden Klappe einen am Straßenrand geparkten Ford Transit. Hierdurch wurde die komplette linke Fahrzeugseite des Ford beschädigt, der Sachschaden wird hier auf etwa 8000 Euro geschätzt. Am VW entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Pfullendorf

Reifen zerstochen - Polizei ermittelt

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf. Wie erst am Montag angezeigt wurde, stach ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagnachmittag an einem auf dem Parkplatz des Pfarramts im Melanchthonweg abgestellten Pkw zwei Löcher in den rechten Hinterreifen. Die Fahrzeugbesitzerin bemerkte den Umstand erst nach einer kurzen Fahrtstrecke. Hier kam es glücklicherweise nicht zu einem Unfall. Die Ermittler suchen Zeugen der Tat und bitten diese, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Ostrach

Überholt trotz Gegenverkehr - Führerschein beschlagnahmt

Glücklicherweise glimpflich ging ein Verkehrsunfall bei einem missglückten Überholmanöver am Dienstagvormittag kurz vor 10:30 Uhr auf der L 280 zwischen Tafertsweiler und Ostrach aus. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge setzte eine 36-jährige Pkw-Lenkerin kurz nach dem Ortsausgang Tafertsweiler zum Überholen eines Lkw an, obwohl zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus entgegenkam. Während des Überholvorgangs, bei welchem sich alle drei Fahrzeuge kurzzeitig nebeneinander befanden, streifte die Unfallverursacherin den Linienbus. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 6000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Als Grund für das riskante Überholmanöver benannte die 36-Jährige große Eile. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die ermittelnden Polizeibeamten den Führerschein der Frau noch am Unfallort sicher. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Sigmaringen/Leibertingen

Verkehrskontrollen

Im Rahmen zweier Kontrollstellen in Sigmaringen und in Leibertingen stellten Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Dienstagvormittag mehrere Verstöße fest. Während sie in Sigmaringen in der Hohenzollernstraße bei den Schulen in der 30er-Zone mittels Laser die Geschwindigkeit überwachten, lag in Leibertingen an der B 311 das Augenmerk auf dem gewerblichen Güterverkehr. In Sigmaringen wurden sechs Verkehrsteilnehmer gemessen, die zu schnell unterwegs waren und jetzt mit einem Verwarngeld rechnen müssen. In Leibertingen wurden drei Verstöße gegen Vorschriften der Ladungssicherung oder gegen Prüfvorschriften festgestellt, welche Bußgelder nach sich ziehen. In einem Fall wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt.

