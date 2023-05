Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Spiegel an Fahrzeug abgeschlagen

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag ein bislang unbekannter Täter in der Talstraße den Außenspiegel eines Citroen abgeschlagen hat. Der Sachschaden wird auf rund 1.200 Euro beziffert. Hinweise von etwaigen Zeugen nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Fahrerflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag im Schießstattweg einen Fiat 500 am Heck touchiert und im Anschluss das Weite gesucht. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert, Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Argenbühl

Fahrzeug prallt gegen Baum und landet in Bach

Eine 81-jährige Dacia-Lenkerin ist am Montag kurz nach 7 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Landesstraße zwischen Enkenhofen und Gottrazhofen abgekommen. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem Baum und kam im Anschluss in einem angrenzenden Bach zum Stillstand. Die 81-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, ihre 11-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in eine Klinik. An dem Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr richtete zur Bergung des Fahrzeugs eine Ölsperre in dem Bach ein. Ein Abschleppunternehmen barg den Dacia.

Argenbühl

Unsichere Fahrweise - Fahrerin alkoholisiert

Weit über ein Promille hatte eine 32 Jahre alte Frau intus, die am Montag kurz nach 16 Uhr auf der B 12 bei Eglofstal unterwegs war. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei alarmiert, weil die Frau mit ihrem Citroen Jumper eine auffällig unsichere Fahrweise an den Tag legte. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug und stellte bei der 32-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste die Frau die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Ihren Führerschein musste die 32-Jährige abgeben und ihr Fahrzeug stehen lassen. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wolfegg

Unbekannte sägen Baum um

Wie jetzt erst bei der Polizei angezeigt wurde, haben Unbekannte mutmaßlich in der Mainacht einen Baum beim Friedhof umgesägt. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Leutkirch

Auto kommt von Fahrbahn ab

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17 Uhr in der Rathausstraße ereignet hat. Ein 62 Jahre alter VW-Lenker fuhr von Wuchzenhofen in Richtung Leutkirch und kam aus noch ungeklärten Gründen auf Höhe eines Betriebsgeländes nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Zaun, sein Wagen blieb am dortigen Abhang stehen. Der 62-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Um den stark beschädigten VW kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Leutkirch

Vorrang missachtet - Unfall

Hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag kurz vor 10 Uhr auf der L 318 ereignet hat. Ein 64-jähriger Mercedes-Lenker fuhr von Leutkirch in Richtung Isny und wollte nach links in Richtung Hinznang abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Porsche. Dessen 74 Jahre alter Fahrer versuchte auszuweichen, kollidierte jedoch trotzdem mit dem Mercedes. Beide Fahrer blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Sachschaden am Porsche wird auf rund 30.000 Euro beziffert, der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Motorroller übersehen - Fahrer verletzt

An der Kreuzung der Kurzen Straße mit der Wurzacher Straße ist am Montag ein 27 Jahre alter Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Eine 67-jährige VW-Lenkerin übersah den Rollerfahrer, als sie die Kreuzung vom Bahnhof kommend in Richtung Kurze Straße überqueren wollte. Bei der Kollision stürzte der 27-Jährige und begab sich im Anschluss selbstständig ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro beziffert.

