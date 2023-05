Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Wassertank gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Einen Wassertank mit Metallgitter, der etwa 1000 Liter fasst, haben unbekannte Diebe zwischen Samstagmittag und Montagmorgen von einer Baustelle an der Ecke Lindauerstraße / Untereschstraße gestohlen. Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des mehrere hundert Euro teuren Behältnisses nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Sachschaden bei Vorfahrtsunfall

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Loretostraße / Pestalozzistraße entstand Sachschaden. Eine 51-jährige Toyota-Lenkerin war auf der Pestalozzistraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt der von rechts kommenden 37 Jahre alten Renault-Fahrerin. In der Folge kam es zur Kollision, bei der am Wagen der Unfallverursacherin rund 3.000 Euro und am Renault etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Hagnau / Immenstaad

Sportwagenkolonne nach riskanter Fahrweise gestoppt - Zeugen gesucht

Nachdem am Montag gegen 15.30 Uhr mehrere Fahrer hochmotorisierter Sportwagen durch riskante Manöver auf der B 31 aufgefallen sind, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei verständigt, als die Kolonne aus mehreren Porsche und einem Ferrari auf der Bundesstraße zwischen Hagnau und Immenstaad Fahrzeuge überholt und den Gegenverkehr dabei teilweise behindert haben soll. Die Polizei konnte die Fahrer der im Ausland zugelassenen Sportwagen kurz darauf stoppen und ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisiert unterwegs

Die Polizei Friedrichshafen hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet mehrere betrunkene Fahrer gestoppt. Bereits gegen 19.30 Uhr wurden die Beamten von einem Zeugen auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht, der mit lauter Musik durch die Beethovenstraße fuhr. Bei einer Kontrolle des 43-jährigen Fahrers ergab eine Atemalkoholmessung über drei Promille. Auch ein 47-Jähriger, der einem Zeugen zufolge gegen 22 Uhr mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein soll, hatte deutlich zu viel Alkohol intus. Bei einer Polizeikontrolle pustete der Radler rund 1,7 Promille. Gegen 23 Uhr stoppten Polizisten in der Nähe des Polizeireviers eine 43-jährige Pedelec-Lenkerin, die offenbar nicht mehr in der Lage war, ihr Rad sicher zu führen. Bei der Ansprache durch die Streife bremste die Frau unkontrolliert ab, sodass sie stürzte. Eine Atemalkoholmessung ergab weit über zwei Promille. Sie hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Ein 65-jähriger Radfahrer, den die Beamten gegen 0.30 Uhr stoppten, hatte ebenfalls zu tief ins Glas geschaut. Er fuhr in Schlangenlinien durch die Moltkestraße. Bei der Kontrolle zeigte das Atemalkoholmessgerät bei ihm über 1,8 Promille an. Die Fahrer mussten die Polizisten in eine Klinik begleiten und jeweils eine Blutprobe abgeben. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Der Autofahrer musste sich noch an Ort und Stelle von seinem Führerschein verabschieden.

Daisendorf

Auto gestreift und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, einen im Säntisblick abgestellten Tesla touchiert und im Anschluss das Weite gesucht. Bei dem Unfall richtete der flüchtige Fahrer des mutmaßlich rot lackierten Autos am geparkten Wagen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro an. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07553/82690 um sachdienliche Hinweise.

Salem

Motorroller gestohlen

Ein Dieb hat am Montag zwischen 5.15 Uhr und 14.15 Uhr einen Motorroller gestohlen, der auf einem Zweiradparkplatz einer Firma in der Bahnhofstraße in Mimmenhausen abgestellt war. Der Polizeiposten Salem ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des silberfarbenen Rollers der Marke Rex GY mit schwarzem Koffer geben können, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

