Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reisende soll Zugbegleiterin geschlagen und bespuckt haben

Wasenweiler (ots)

Wegen eines vergessenen Fahrscheins soll eine Reisende den Zug an einem Haltepunkt verlassen haben. Beim Ausstieg soll die Frau die Zugbegleiterin geschlagen und angespuckt haben. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwochnachmittag, den 19. April 2023, kontrollierte eine Zugbegleitern die 19-Jährige in der Linie S1 von Breisach nach Kirchzarten. Weil die Frau angab keinen gültigen Fahrschein dabeizuhaben, wurden ihre Personalien aufgenommen. Beim Halt in Wasenweiler stieg die 19-Jährige mit ihrem Begleiter aus. Beim Ausstieg soll die libysche Staatsangehörige die Zugbegleiterin auf die Brust geschlagen und sie angespuckt haben. Die verständigte Bundespolizei traf kurze Zeit später, im Nachfolgezug von Wasenweiler, die 19-Jährige und ihren Begleiter am Freiburger Hauptbahnhof an. Der Begleiter der Frau, ein 20-jähriger syrischer Staatsangehöriger, soll gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet haben. Die Bundespolizei ermittelt gegen die 19-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung. Gegen ihren Begleiter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

