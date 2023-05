Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag den Lack eines schwarzen BMW, der auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen in der Seestraße abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die zwischen 16 Uhr und 13.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Taxifahrer überfallen

Nachdem ein Taxifahrer am Montagmorgen von einem Unbekannten überfallen wurde, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Der spätere Täter ließ sich von dem Fahrservice zunächst durchs Stadtgebiet fahren und wollte, nach mehreren Zwischenstopps, im Bereich der Werastraße / Hofener Straße aussteigen. Anstatt die Rechnung für die Fahrt zu bezahlen, zückte er ein Messer und forderte den 47-jährigen Taxifahrer mit Nachdruck zur Herausgabe seines Geldbeutels auf. Der Fahrer kam dieser Forderung nach, woraufhin der Unbekannte fluchtartig das Weite suchte. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Täter wird als etwa 35 Jahre alt und rund 170 cm groß beschrieben. Er hatte eine kräftige Statur, ein helles Gesicht und einen 3- bis 5-Tage-Bart. Er war mit einer langen Hose, einer schwarzen Kapuzenjacke bzw. einem Kapuzenpullover bekleidet und hatte einen blauen Rucksack dabei. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen zu wenden.

Tettnang

Katze ausgewichen - Pkw prallt in Wohnwagen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Sonntag gegen 11.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Friedenstraße. Ein 73 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Ravensburger Straße unterwegs und wich, seinen Angaben zufolge, einer Katze aus, die über die Straße rannte. Infolge des Manövers rettete er zwar mutmaßlich das Katzenleben, prallte jedoch wuchtig in einen abgestellten Wohnwagen. Der Senior blieb glücklicherweise unverletzt, an seinem Wagen entstand etwa 2.000 Euro, am Wohnwagen rund 3.000 Euro Sachschaden.

Tettnang

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Glück im Unglück hatte ein 25 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 326 verunfallt ist. Der Zweiradfahrer war von Tettnang kommend in Richtung Biggenmoos unterwegs, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Dabei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik. Die Insassen des Pkw kamen mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Überlingen

Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag zwischen 9.15 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Langgasse ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte beim Rangieren oder Wenden einen geparkten VW Passat und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Polizisten beleidigt

Mit beleidigenden Worten wurden Polizeibeamte des Reviers Überlingen am frühen Montagmorgen von einer alkoholisierten, angeblich hilfsbedürftigen Frau empfangen. Die Beamten wurden kurz nach Mitternacht verständigt, als die 40-Jährige vor einem Hauseingang in der Goldbacher Straße lag und mehrfach laut um Hilfe schrie. Gegenüber den Polizisten schien sie jedoch keine Hilfe annehmen zu wollen und warf den Einsatzkräften stattdessen missbilligende Äußerungen entgegen. Die Frau, bei der eine Atemalkoholmessung knapp 2,5 Promille ergab, muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Markdorf

Alkoholisiert unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 70-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Sonntagabend tief ins Glas geschaut und sich dennoch hinters Steuer seines Wagens gesetzt hat. Bei der Verkehrskontrolle im Stadtgebiet wurden die Beamten auf den Alkoholgeruch im Atem des Fahrers aufmerksam. Weil eine Atemalkoholmessung bei ihm über zwei Promille anzeigte, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er im Anschluss nicht, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

