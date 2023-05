Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Pedelec-Fahrer verletzen sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Fronhofen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Schwere Verletzungen zogen sich zwei Radfahrer am Sonntag gegen 11.10 Uhr auf der K 8028 bei Fronhofen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsdienstes Ravensburg fuhren die beiden Pedelec-Fahrer im Alter von 64 und 74 Jahren auf der abschüssigen Kreisstraße von Feldmoos kommend in Richtung Fronhofen und wollten an der Einmündung nach links in Richtung Sportplatz abbiegen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Radfahrer, die auf die Fahrbahn stürzten und mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Einen Fahrradhelm trugen die Beteiligten nicht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 700 Euro. Obwohl es derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Fahrzeug gibt, ist der genaue Unfallhergang aktuell noch nicht abschließend geklärt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-5333 an den Verkehrsdienst Ravensburg zu wenden.

