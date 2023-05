Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch

Unfallflucht

Etwa 1000.- Euro Sachschaden verursachte am Samstag in der Zeit von 10.05 Uhr bis 10.20 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Künkelinstraße in Leutkirch. Vermutlich beim Ausparken streifte er einen Pkw Daimler-Benz an der linken hinteren Fahrzeugseite, wobei es zu Lackkratzern kam. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561-8488-0 entgegen.

Aitrach

Bus verursacht Unfall

Am Samstag etwa gegen 12.30 Uhr befuhr ein schwarzer Bus die L 260 von Aitrach kommend in Richtung Moshausen. Hierbei verstößt er offensichtlich gegen das geltende Rechtsfahrgebot und streift einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes-Benz auf dessen Fahrbahnseite. Dieser versucht noch auszuweichen und fährt auf der rechten Seite gegen eine Schutzplanke. Am Mercedes-Benz entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fährt der Bus weiter. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 entgegen.

Ravensburg

Zwei leichtverletzte Personen bei Auffahrunfall

Etwa 40.000.- Euro Sachschaden forderte ein Unfall auf der B 33 an der Einmündung zur L 288. Gegen 13.06 Uhr befuhr ein 44-jähriger BMW-Fahrer die B 33 in Fahrtrichtung Ravensburg. An der Ampel zur L 288 bei Hotterloch, musste er aufgrund der Ampelschaltung auf Rot anhalten. Ein nach ihm folgender 26-jähriger Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem BMW hinten auf. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer im BMW wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

