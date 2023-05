Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall mit Pedelec fordert schwere Kopfverletzung

Eine schwere Kopfverletzung zog sich eine 48-jährige Radfahrerin am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Meersburger Straße in Fischbach zu. Die Radfahrerin befuhr mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg entlang der Meersburger Straße und kollidierte hierbei mit einem 29-jährigen Paketboten, welcher gerade dabei war Pakete auszuliefern und hinter seinem Fahrzeug hervortrat. Durch die Kollision gelangte die Radfahrerin auf die Fahrbahn auf der ihr eine aus Immenstaad kommende 35-jährige Autolenkerin entgegenkam. Die Radfahrerin kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront des Pkw, kam zu Fall und wurde anschließend mit einer schweren Kopfverletzung durch die Rettungskräfte ins Klinikum Friedrichshafen verbracht. Der Paketbote entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kam aber wenige Zeit später zurück. Der Paketbote verletzte sich durch die Kollision leicht am Unterarm. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 550 Euro. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass die Radfahrerin aufgrund einer Hirnblutung und der damit verbundenen Notoperation in die OSK Ravensburg verlegt wurde.

