Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Wurf mit Tüte voller Kochtöpfe - Täter einer gefährlicher Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte -

Am Donnerstag, 28.07.2022, bewarf ein Dieb einen Mitarbeiter eines Entsorgung Unternehmens mit einer Tüte voll Kochtöpfen und einen Stück Holz. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 52-jähriger Bielefelder erstattete am Donnerstagnachmittag bei der Polizei Bielefeld eine Strafanzeige. Während er sich gegen 14:00 Uhr an seinem Arbeitsplatz, einem Entsorgungsunternehmen an der Herforder Straße befand, fiel ihm ein Mann auf, der auf dem Grundstück auffällig von einer Mulde zur nächsten ging und sie durchsuchte. Der Zeuge beobachtet, wie der Mann Gegenstände in zwei Tüten steckte und sprach ihn darauf an. Der Dieb griff ihn daraufhin an und warf eine der Tüten, in denen sich Kochtöpfe befanden, in seine Richtung. Während seiner anschließenden Flucht warf der Täter ein Stück Holz gegen den Zeugen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Nach Angaben des Anzeigenerstatters soll es sich bei dem Tatverdächtigen vermutlich um einen Osteuropäer, im Alter von circa 25 Jahren, ungefähr 170 cm groß, von athletischer Statur, mit schwarzen kurzen Haaren, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Trainingsjacke mit farbiger Applikation im Brustbereich, handeln.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell