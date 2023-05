Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Polizeibeamtin durch Schlag ins Gesicht verletzt

Ein 27-Jähriger verletzte im Rahmen einer Polizeikontrolle eine Polizeibeamtin durch einen Schlag ins Gesicht. Zuvor befuhr der 27-Jährige gegen Freitagabend mit seinem Fahrrad mehrfach die Promenade in Weingarten und hörte hierbei mit einer Musikbox lautstark Musik. Als der Tatverdächtige einen Polizeibeamten beim Polizeirevier in Weingarten am offenen Fenster stehen sah, warf er einen Apfel und ein Feuerzeug in Richtung des Beamten. Dieser wurde hierbei nicht getroffen. Als die Person durch weitere Beamte, welche aus dem Polizeirevier hervortraten, kontrolliert werden sollte, zeigte er diesen den Mittelfinger und fuhr mit dem Fahrrad davon. Wenige Zeit später konnte der Tatverdächtige eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei schlug die Person einer Polizeibeamtin unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht und trat um sich. Glücklicherweise wurde die Polizeibeamtin durch den Schlag nur leicht verletzt. Nach erfolgter Festnahme wurde die Person letztendlich ins ZfP Weißenau verbracht. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell